Carnaval movimenta a economia capixaba

O carnaval, tanto os desfiles quanto os blocos de rua, tem feito a cidade de Vitória entrar cada vez mais na rota do turismo no Brasil. Uma das mudanças que ocorreram para chamar atenção dos visitantes é um trabalho de diversidade econômica voltada para outras áreas da economia, priorizando o turismo de lazer e também tornando disponíveis novos produtos atrativos para quem chega. Para explicar quais são essas mudanças e dar detalhes sobre a folia deste ano, conversamos com Leonardo Krohling, presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV).