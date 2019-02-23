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Carnaval movimenta a economia capixaba

O carnaval, tanto os desfiles quanto os blocos de rua, tem feito a cidade de Vitória entrar cada vez mais na rota do turismo no Brasil

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 14:52

Publicado em 

23 fev 2019 às 14:52
O carnaval, tanto os desfiles quanto os blocos de rua, tem feito a cidade de Vitória entrar cada vez mais na rota do turismo no Brasil. Uma das mudanças que ocorreram para chamar atenção dos visitantes é um trabalho de diversidade econômica voltada para outras áreas da economia, priorizando o turismo de lazer e também tornando disponíveis novos produtos atrativos para quem chega. Para explicar quais são essas mudanças e dar detalhes sobre a folia deste ano, conversamos com Leonardo Krohling, presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV).
Entrevista - John Gomes - Leonardo Krohling - 23-02-19.mp3

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