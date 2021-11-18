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Em Vitória

Carnaval: escolas em clima de ensaios, mas com protocolos

Acompanhe a entrevista com o diretor-geral de Carnaval da Liesge, Jocelino Junior

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 nov 2021 às 11:17
Desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória já tem data para 2022
Desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória já tem data para 2022 Crédito: Secundo Rezende
Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, as escolas de samba já começam a se movimentar em ensaios. Na última semana, por exemplo, as escolas de samba do Grupo Especial que compõem o Carnaval de Vitória tiveram uma reunião para organizar a retomada de ensaios e as tradicionais feijoadas. Segundo a Liga, os componentes do Carnaval estão seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, do governo estadual e da prefeitura.  Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral de Carnaval da Liesge, Jocelino Junior, fala sobre o assunto. Ouça!
Segundo a Liga, algumas escolas tinham retomado os ensaios por meio do formato de lives e, a partir de agosto/setembro, os eventos presenciais foram sendo retomados. Para dezembro, algumas escolas voltarão com os ensaios e feijoadas, autorizando a entrada apenas para quem estiver com comprovante de vacinação contra a Covid. O uso de máscara também é indispensável. A previsão para acontecer o Carnaval é nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jocelino Junior - 18-11-21.mp3

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