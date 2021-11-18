Carnaval: escolas em clima de ensaios, mas com protocolos

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, as escolas de samba já começam a se movimentar em ensaios. Na última semana, por exemplo, as escolas de samba do Grupo Especial que compõem o Carnaval de Vitória tiveram uma reunião para organizar a retomada de ensaios e as tradicionais feijoadas. Segundo a Liga, os componentes do Carnaval estão seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, do governo estadual e da prefeitura. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral de Carnaval da Liesge, Jocelino Junior, fala sobre o assunto. Ouça!