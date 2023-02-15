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Carnaval em Guarapari não terá desfile de escolas de samba

A programação oficial da prefeitura contará apenas com blocos credenciados

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 fev 2023 às 11:33
Praia do Morro, em Guarapari
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
A Prefeitura de Guarapari definiu a programação de Carnaval nesta terça-feira (14). A cidade vai contar com desfiles de blocos carnavalescos somente no Centro. De acordo com Executivo municipal, as tradicionais escolas de samba não serão contempladas neste ano. Nesta edição, a prefeitura vai disponibilizar a estrutura que contempla guarda-corpo, caminhão de som e banheiros. Para explicar os motivos dessa decisão, em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Turismo de Guarapari, Helione Bacovis, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Helione Bacovis - 15-02-23.mp3

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