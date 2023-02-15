Carnaval em Guarapari não terá desfile de escolas de samba

A Prefeitura de Guarapari definiu a programação de Carnaval nesta terça-feira (14). A cidade vai contar com desfiles de blocos carnavalescos somente no Centro. De acordo com Executivo municipal, as tradicionais escolas de samba não serão contempladas neste ano. Nesta edição, a prefeitura vai disponibilizar a estrutura que contempla guarda-corpo, caminhão de som e banheiros. Para explicar os motivos dessa decisão, em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Turismo de Guarapari, Helione Bacovis, fala sobre o assunto.