Carnaval e fartura: a herança alimentar da festa popular

O que combina com Carnaval? Glitter, porpurina, fanfarra, alegria e... comida boa! De Norte a Sul do Brasil, a época de folia é acompanhada também da fartura de alimentos que nutrem o corpo e as boas memórias que criamos. Caldos, acarajé, moqueca, feijoada... comidas com gostinho - e barulho? - de samba, ritmo que guia os dias de festa. Em entrevista à CBN Vitória, a doutora em História e especialista em História da Alimentação, Patrícia Merlo, resgata as heranças alimentares dessa festa popular. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - PATRICIA MERLO - 16.59s - 04-03-25.