Carnaval de Vitória: uso de dinheiro da prefeitura gera polêmica

Desfile das escolas de samba no Sambão do Povo. Crédito: Vitor Jubini

Estamos no mês de novembro, mas as discussões que envolvem o Carnaval já mobilizam a cidade. Nesta terça-feira (05), escolas de samba e integrantes da Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (Lieses) fizeram uma manifestação na Câmara de Vereadores de Vitória contra uma declaração do vereador Davi Esmael, que afirmou que não deve haver dinheiro público no Carnaval capixaba. E se houver, segundo o parlamentar, não deve haver a cobrança de ingresso.

Este é o assunto do Ponto de Vista desta quarta-feira (06). Afinal, quais são os argumentos favoráveis e contrários à utilização desse dinheiro?

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o vereador Davi Esmael declarou que se o Carnaval de Vitória gera toda essa receita, isso prova que passou da hora da iniciativa privada financiar a festa. "Já que ela dá lucro (a festa), o que falta é profissionalismo, gestão e criatividade. Dinheiro público é para financiar investimentos públicos importantes", afirmou no debate.

Para o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edivaldo Teixeira, é preciso conhecer os números envolvidos nas agremiações. "Não há lucro com venda de fantasias e camarote no carnaval. O dinheiro da prefeitura é para custear os jurados e atualmente é só para isso. A gente aluga o Sambão do Povo da prefeitura por um preço altíssimo e o retorno que o Carnaval dá para Vitória é enorme. O dinheiro que entra, volta quase 13 vezes mais”, declarou.

Ouça o debate do "Ponto de Vista":