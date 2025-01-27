Carnaval de Vitória: tudo o que você precisa saber para curtir o Sambão!

O Carnaval de Vitória abre a folia do Carnaval nacional. E falta pouco menos de um mês para nos encantarmos com os desfiles das escolas de Samba de Vitória! Antes da alegria tomar a avenida, a CBN Vitória traz todas as informações para que você possa curtir a folia. Gustavo Fernando, diretor de comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), fala datas, horários, como comprar ingressos e o que pode ou não pode. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Gustavo Fernando -27-01-25.mp3