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21, 22 e 23 de Fevereiro

Carnaval de Vitória: tudo o que você precisa saber para curtir o Sambão!

Gustavo Fernando, diretor de comunicação da Liesge, traz todas as informações

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 11:18

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 jan 2025 às 11:18
Sambão do Povo na véspera dos desfiles do Carnaval de Vitória/2023
Sambão do Povo: local dos desfiles do Carnaval de Vitória Crédito: Leonardo Silveira
O Carnaval de Vitória abre a folia do Carnaval nacional. E falta pouco menos de um mês para nos encantarmos com os desfiles das escolas de Samba de Vitória! Antes da alegria tomar a avenida, a CBN Vitória traz todas as informações para que você possa curtir a folia. Gustavo Fernando, diretor de comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), fala datas, horários, como comprar ingressos e o que pode ou não pode. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Gustavo Fernando -27-01-25.mp3

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