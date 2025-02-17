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A poucos dias da folia...

Carnaval de Vitória: tudo o que você precisa saber!

Ouça a entrevista completa com o diretor de Carnaval da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), João Filipe Silva

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 17:49

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

17 fev 2025 às 17:49
Sambão do Povo na véspera dos desfiles do Carnaval de Vitória/2023
Sambão do Povo recebe anualmente a festa de Carnaval em Vitória Crédito: Leonardo Silveira
Abram alas que a festa já vai começar! Nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, as Escolas de Samba de Vitória realizarão mais um espetáculo no Sambão do Povo. Antes de se dirigir à Avenida, porém, é preciso saber quais as orientações sobre consumação, ingressos, entrada de objetos, horários, entre outros pontos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de Carnaval da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), João Filipe Silva, conta todos os detalhes. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - João Filipe Silva Moyses - 17-02-25

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