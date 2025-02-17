Carnaval de Vitória: tudo o que você precisa saber!

Abram alas que a festa já vai começar! Nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, as Escolas de Samba de Vitória realizarão mais um espetáculo no Sambão do Povo. Antes de se dirigir à Avenida, porém, é preciso saber quais as orientações sobre consumação, ingressos, entrada de objetos, horários, entre outros pontos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de Carnaval da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), João Filipe Silva, conta todos os detalhes. Ouça a conversa completa!