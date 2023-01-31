Carnaval de Vitória: organização, novidades e o que esperar das escolas de samba

Neste ano o Carnaval de Vitória será nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro no Sambão do Povo. A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) é a responsável pela organização do Carnaval. Ao todo, sete agremiações desfilam no Grupo Especial. A duração de cada desfile é de, no mínimo, 52 minutos, e, no máximo, 62 minutos. Os desfiles serão no Sambão do Povo, em Vitória, e têm início às 22h. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor geral de Carnaval da Liesge, Jocelino Junior, o jornalista Jace Theodoro, comentarista de Carnaval da TV Gazeta, e o Rei Momo do Carnaval 2023, Dyonata Lucas, falam da preparação para os desfiles. O presidente da Liesge, Edson Neto, em um primeiro momento, também participou da conversa. Ouça a entrevista completa!