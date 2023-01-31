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Carnaval de Vitória: organização, novidades e o que esperar das escolas de samba

Em entrevista ao CBN Cotidiano, representantes do Carnaval de Vitória falam dos preparativos para os desfiles de 10 a 12 de fevereiro

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 17:43

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

31 jan 2023 às 17:43
Da esq. para dir.: Jocelino Junior, diretor geral de Carnaval da Liesge, o jornalista Jace Theodoro, âncora Aurélio de Freitas, e o Rei Momo do Carnaval 2023, Dyonata Lucas
Da esq. para dir.: Jocelino Junior, diretor geral de Carnaval da Liesge, o jornalista Jace Theodoro, âncora Aurélio de Freitas, e o Rei Momo do Carnaval 2023, Dyonata Lucas Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Neste ano o Carnaval de Vitória será nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro no Sambão do Povo. A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) é a responsável pela organização do Carnaval. Ao todo, sete agremiações desfilam no Grupo Especial. A duração de cada desfile é de, no mínimo, 52 minutos, e, no máximo, 62 minutos. Os desfiles serão no Sambão do Povo, em Vitória, e têm início às 22h. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor geral de Carnaval da Liesge, Jocelino Junior, o jornalista Jace Theodoro, comentarista de Carnaval da TV Gazeta, e o Rei Momo do Carnaval 2023, Dyonata Lucas, falam da preparação para os desfiles. O presidente da Liesge, Edson Neto, em um primeiro momento, também participou da conversa. Ouça a entrevista completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Carnaval 2023 - 31-01-23

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