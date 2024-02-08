Carnaval de Vitória: mais de 100 câmeras farão monitoramento do Centro

Bloco Regional da Nair desfilando na Avenida Beira Mar, no Centro de Vitória, durante o carnaval 2018 Crédito: Bernardo Coutinho

A folia está prestes a começar na Grande Vitória e, para garantir a segurança dos frequentadores e foliões da Capital, a Prefeitura preparou um sistema de monitoramento com 101 câmeras em pontos diferentes da cidade. Os equipamentos foram alocados no Centro e na região do Sambão do Povo, por onde os blocos irão circular. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Segurança Urbana Amarilio Boni explica como funcionará o patrulhamento. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Amarilio Boni - 08-02-24

Com mais de 20 blocos regularizados para desfilar em fevereiro aqui na Capital, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) de Vitória montou um planejamento estratégico para que os foliões possam aproveitar ao máximo e em segurança. Só no Centro de Vitória, região onde estarão a maioria dos blocos, são mais de 100 câmeras urbanas e patrimoniais espalhadas.

Ao todo, são 101 câmeras com operadores da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) da Guarda de Vitória, sendo 55 instaladas na região do Centro, onde irão circular a maior parte dos blocos, e mais 49 no Sambão do Povo, onde estão previstos shows após o encerramento dos blocos, no domingo e segunda-feira.

POSTO DE COMANDO

Um Posto de Comando Integrado será montado na Praça Costa Pereira para abrigar esses equipamentos e operadores, além de centralizar as tomadas de decisões da Guarda de Vitória, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar e servir de base de apoio para as equipes atuantes.