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Folia

Carnaval de Vitória: envelopes com notas de jurados são guardados por empresa de vigilância

Ouça detalhes da apuração com Milton Abreu, diretor de uma das organizadoras dos desfiles

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 fev 2023 às 10:44
Carnaval de Vitória 2023
Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Aglisson Lopes
A Grande campeã do Carnaval de Vitóriade 2023 será conhecida nesta quarta-feira (15). A apuração está marcada para começar às 15h30, no Sambão do Povo. De acordo com o Regulamento da Liga das Escolas do Grupo Especial (Liesge), as agremiações que ficarem colocadas do 1º ao 6º lugar permanecem no grupo de elite. Já a escola de samba que ficar em último lugar será rebaixada para o Grupo A. Do mesmo modo, pela regra, a agremiação que ficar em último lugar no Grupo A cai para o Grupo de Acesso (B). A escola que for a campeã de 2023 escolhe a ordem em que vai desfilar em 2024. Já a que ficar em penúltimo lugar abre os desfiles do Grupo Especial no sábado, e a campeã do Grupo A — que sobe para o Especial — vai encerrar os desfiles no sábado do Carnaval 2024. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor comercial da JBL Produções, uma das organizadoras dos desfiles, Milton Abreu, fala sobre o assunto. Entre as curiosidades, está a informação de que os envelopes com as notas dos 27 jurados estão sob a guarda de uma empresa de vigilância. Eles foram recolhidos nos dias dos desfiles por uma escolta armada. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Milton Abreu - 15-02-23.mp3
Cada um dos 27 jurados avaliou nove quesitos técnicos:
- Bateria
- Samba-Enredo
- Harmonia
- Evolução
- Enredo
- Alegorias e Adereços
- Fantasias
- Comissão de Frente
- Mestre-Sala e Porta-Bandeira
Ordem das escolas do Grupo A (sexta-feira, 10)
1- Imperatriz do Forte
2- Império de Fátima
3- Pega no Samba
4- Independentes de São Torquato
5 - Chega Mais
6- Mocidade da Praia
7- Unidos de Barreiros
Ordem das escolas do Grupo Especial (sábado, 11)
1- Piedade
2- Jucutuquara
3- Novo Império
4- Boa Vista
5- MUG
6- Andaraí
7- Chegou o que Faltava
Ordem das escolas do Grupo B (domingo, 12)
1- Rosas de Ouro
2- União Jovem de Itacibá
3- Mocidade Serrana
4- Independentes de Eucalipto
5- Tradição Serrana

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