Carnaval de Vitória: envelopes com notas de jurados são guardados por empresa de vigilância

A Grande campeã do Carnaval de Vitóriade 2023 será conhecida nesta quarta-feira (15). A apuração está marcada para começar às 15h30, no Sambão do Povo. De acordo com o Regulamento da Liga das Escolas do Grupo Especial (Liesge), as agremiações que ficarem colocadas do 1º ao 6º lugar permanecem no grupo de elite. Já a escola de samba que ficar em último lugar será rebaixada para o Grupo A. Do mesmo modo, pela regra, a agremiação que ficar em último lugar no Grupo A cai para o Grupo de Acesso (B). A escola que for a campeã de 2023 escolhe a ordem em que vai desfilar em 2024. Já a que ficar em penúltimo lugar abre os desfiles do Grupo Especial no sábado, e a campeã do Grupo A — que sobe para o Especial — vai encerrar os desfiles no sábado do Carnaval 2024. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor comercial da JBL Produções, uma das organizadoras dos desfiles, Milton Abreu, fala sobre o assunto. Entre as curiosidades, está a informação de que os envelopes com as notas dos 27 jurados estão sob a guarda de uma empresa de vigilância. Eles foram recolhidos nos dias dos desfiles por uma escolta armada. Ouça a conversa completa!