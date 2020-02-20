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Carnaval de Vitória: Beira Mar será interditada nesta sexta

Bloqueio segue até a quarta de cinzas. Montagem da estrutura para receber atrações da festa chegou a ser iniciada nesta quinta, mas foi adiada para a noite de sexta pelo impacto no trânsito

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 16:11

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

20 fev 2020 às 16:11
A interdição para o carnaval na avenida Beira Mar, no Centro de Vitória, foi adiada. Nesta quinta-feira (20), equipes iniciaram a montagem do palco que vai receber as atrações pela manhã. Um longo congestionamento se formou para quem seguia no sentido Vitória pela Segunda e Cinco Pontes. No início da tarde, a prefeitura cancelou a preparação da estrutura, que foi adiada para a noite de sexta-feira (21), a partir das 21h. A informação é do secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó, em entrevista à rádio CBN Vitória. Ele também listou as principais atrações do carnaval na capital capixaba e o esquema de segurança preparado em conjunto com a Guarda Municipal e Polícia Militar. Acompanhe:
Entrevista - Lucas Valadão - Francisco Grijó - 20-02-20.mp3

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