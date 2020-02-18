Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

FISCALIZAÇÃO

Carnaval de Vitória: 280 multas no entorno do Sambão

Segundo balanço do Batalhão de Trânsito, maioria das autuações foi por recusa do teste de bafômetro

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 18:27

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

18 fev 2020 às 18:27
Cerca de 280 motoristas foram multados nas vias que dão acesso ao Sambão do Povo, em Vitória, durante o desfile das escolas de samba no último fim de semana. Na quinta (13), sexta (14) e no sábado (15), foram 85 autuações por recusa do teste de bafômetro, com 70 CNH's recolhidas. Ao todo, foram realizados aproximadamente 1,2 mil testes para identificar a mistura de bebida alcoólica e direção. As informações são do tenente-coronel Glariston Fonseca, tenente-coronel do Batalhão de Trânsito, em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (18). Ele também falou sobre o planejamento para fiscalização entre sexta-feira (21) e quarta (26), durante o carnaval. Confira:
Entrevista - Lucas Valadão - Glariston Fonseca - 18-02-20.mp3
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Ercílio Mesquita, de 50 anos, deixa esposa e uma filha.
Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados