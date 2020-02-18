Carnaval de Vitória: 280 multas no entorno do Sambão

Cerca de 280 motoristas foram multados nas vias que dão acesso ao Sambão do Povo, em Vitória, durante o desfile das escolas de samba no último fim de semana. Na quinta (13), sexta (14) e no sábado (15), foram 85 autuações por recusa do teste de bafômetro, com 70 CNH's recolhidas. Ao todo, foram realizados aproximadamente 1,2 mil testes para identificar a mistura de bebida alcoólica e direção. As informações são do tenente-coronel Glariston Fonseca, tenente-coronel do Batalhão de Trânsito, em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (18). Ele também falou sobre o planejamento para fiscalização entre sexta-feira (21) e quarta (26), durante o carnaval. Confira: