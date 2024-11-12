Carnaval de Vitória 2025: venda de ingressos a partir desta terça (12)

A partir desta terça-feira (12) já começam a ser vendidos os ingressos para o Carnaval de Vitória 2025. Com ingressos de arquibancadas a partir de R$40 (meia para sexta-feira), e passaporte para os dois dias de folia no valor de R$180 inteira e R$90 meia, opções não faltam para os sambistas. A venda das entradas será realizada no site oficial da Brasil Ticket. Em 2025, os foliões se reúnem no Sambão do Povo, em Vitória, nos dias 21,22 e 23 de fevereiro.
O público poderá escolher entre os setores de arquibancadas, mesas (para até 4 pessoas por mesa) ou lounges (para até 12 pessoas). Os camarotes corporativos também estarão à venda, bem como os comerciais. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de comunicação da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Gustavo Fernando, detalha o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gustavo Fernando -12-11-24.mp3
Grupo Especial - Desfile em 22 de fevereiro*
1. Unidos de Jucutuquara
2. Chegou o Que Faltava
3. Unidos da Piedade
4. Mocidade Unida da Glória (MUG)
5. Novo Império
6. Independente de Boa Vista
7. Imperatriz do Forte