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Folia

Carnaval de Vitória 2023 começará numa sexta e terá desfile até domingo

Marcada para os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, a festa promete ser maior e a venda dos ingressos começa nesta sexta-feira (7)

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 out 2022 às 11:47
Imagem capturada por drone do segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018
Imagem capturada por drone do segundo dia de desfiles do Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Secundo Rezende
Os dias de folia para o Carnaval 2023 já têm data para ocorrer! Marcada para os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, a festa promete ser ainda maior no próximo ano e a venda dos ingressos para arquibancadas e camarotes comerciais começa nesta sexta-feira (7). No ano que vem o Carnaval acontecerá na sexta-feira, sábado e domingo.
A ordem dos desfiles já está definida e as escolas de samba do Grupo A desfilam na sexta-feira, dia 10. Já o Grupo Especial no dia 11, sábado e as escolas do Grupo de Acesso B, desfilam no dia 12, domingo, fechando o final de semana. As ligas do Carnaval capixaba, Liesge (Liga das Escolas do Grupo Especial –ES) e a Lieses (Liga Independente das Escolas de Samba – ES), uniram-se e assinaram um Termo de acordo, colaboração e comprometimento mútuo, onde ficou definido que nos anos de 2023, 2024 e 2025 a gestão do Carnaval está sob a responsabilidade da Liesge. Ouça a conversa completa!
Entrevisra - Fernanda Queiroz - Edson Neto - 05-10-22

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