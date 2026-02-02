Carnaval de Guarapari volta a ter trio elétrico; conheça detalhes!

Carnaval em Guarapari arrastou multidão pelas ruas da cidade em 2025 Crédito: Fabrício Brambati

Começou o mês de fevereiro e o Espírito Santo já entrou em clima de folia, com opções de Carnaval para todos os gostos e estilos. Na cidade de Guarapari, a folia vai ganhar um trio elétrico neste ano, que deve percorrer a região da Praia do Morro. O retorno do trio à cidade durante a folia acontece após mais de 30 anos. A novidade foi anunciada pela prefeitura na última semana.



A administração municipal informa que "o 'Carnapari' 2026 chega com muitas novidades — e uma das principais é o Trio Elétrico na Praia do Morro. Além da programação que promete movimentar a cidade com alegria, tradição e atrações para toda a família, o trio elétrico retorna a Guarapari depois de mais de 30 anos, ampliando as opções para os foliões, com apresentações nas tardes de sábado e domingo de Carnaval", informa.

O trio contará com as apresentações do Bloco Papadefus, considerado o maior da cidade, e também do grupo de pagode Art Popular. A festa terá ainda os tradicionais desfiles de blocos carnavalescos e escolas de samba, segundo a prefeitura.

"No Centro, a Avenida Joaquim da Silva Lima será o principal palco da folia, com quatro dias de desfiles. Ao todo, 12 blocos tradicionais participam da programação, com cada um desfilando em dois dias. Além disso, o público poderá prestigiar o desfile de quatro escolas de samba — duas no domingo e duas na segunda-feira — valorizando a cultura e o samba local", diz. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo de Guarapari, Fernando Otávio Campos Silva, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!