Carnaval de 2019 é o primeiro em que a importunação sexual é crime

O Carnaval de 2019 será marcado por um fato importante: será o primeiro em que a importunação sexual é crime em todo o Brasil. A Lei da Importunação Sexual, publicada em setembro do ano passado, ampara as vítimas de casos onde ocorre prática de atos libidinosos, e a pena pode chegar a 5 anos de reclusão, se o ato não constituir crime mais grave.

Nos carnavais anteriores, a importunação sexual não era tipificada como crime e era punida apenas com multa, e é importante falar também que, para a lei, assédio e importunação são diferentes em termos jurídicos. No período de Carnaval, essa lei promete ajudar a todos que passarem por situações assim, mas onde ir e que ajuda procurar primeiro, onde denunciar e até como identificar uma ação de importunação sexual nós vamos entender agora com a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, a delegada Claudia Dematté.