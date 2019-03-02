Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Carnaval de 2019 é o primeiro em que a importunação sexual é crime
Entrevistas

Carnaval de 2019 é o primeiro em que a importunação sexual é crime

Nos carnavais anteriores, a importunação sexual não era tipificada como crime e era punida apenas com multa. Agora, a pena pode chegar a 5 anos de reclusão, se o ato não constituir crime mais grave

Publicado em 02 de Março de 2019 às 12:59

Publicado em 

02 mar 2019 às 12:59
O Carnaval de 2019 será marcado por um fato importante: será o primeiro em que a importunação sexual é crime em todo o Brasil. A Lei da Importunação Sexual, publicada em setembro do ano passado, ampara as vítimas de casos onde ocorre prática de atos libidinosos, e a pena pode chegar a 5 anos de reclusão, se o ato não constituir crime mais grave.
Nos carnavais anteriores, a importunação sexual não era tipificada como crime e era punida apenas com multa, e é importante falar também que, para a lei, assédio e importunação são diferentes em termos jurídicos. No período de Carnaval, essa lei promete ajudar a todos que passarem por situações assim, mas onde ir e que ajuda procurar primeiro, onde denunciar e até como identificar uma ação de importunação sexual nós vamos entender agora com a chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, a delegada Claudia Dematté.
Entrevista - John Gomes - Cláudia Dematté - 14.13s - 02-03-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 03/06/2026
Sede do STF, em Brasília
STF confirmou o que não pode ser esquecido: liberdade de imprensa é inegociável
Cartórios - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados