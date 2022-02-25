Carnaval: Conceição da Barra proíbe carros de som e trio elétrico

Em razão do aumento de casos de Covid-19, a Prefeitura de Conceição da Barra decidiu cancelar as festas de carnaval no município. No período de folia, música ao vivo ou reproduzida em equipamentos eletrônicos é permitida somente em bares e restaurantes. Estão proibidos shows públicos e privados, assim como a circulação de trios elétricos e carros de som. Quem explica as mudanças é Daniel Orestes Bissoli, secretário Municipal de Saúde de Conceição da Barra.