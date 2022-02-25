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Folia com restrições

Carnaval: Conceição da Barra proíbe carros de som e trio elétrico

Quem explica as mudanças é Daniel Orestes Bissoli, secretário Municipal de Saúde de Conceição da Barra

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 10:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 fev 2022 às 10:55
Itaúnas, em Conceição da Barra
Itaúnas, em Conceição da Barra Crédito: Leonardo Merçon
Em razão do aumento de casos de Covid-19, a Prefeitura de Conceição da Barra decidiu cancelar as festas de carnaval no município. No período de folia, música ao vivo ou reproduzida em equipamentos eletrônicos é permitida somente em bares e restaurantes. Estão proibidos shows públicos e privados, assim como a circulação de trios elétricos e carros de som. Quem explica as mudanças é Daniel Orestes Bissoli, secretário Municipal de Saúde de Conceição da Barra.
As normas levem em conta o momento enfrentado de quarta onda da pandemia da Covid-19 em virtude da circulação da variante Ômicron. Pelo decreto, ficam cancelados oficialmente os festejos de “Carnaval de Conceição a Barra/ES 2022” promovidos, custeados, fomentados ou de qualquer forma influenciados pelo Poder Público Municipal, em virtude da pandemia da Covid-19.” 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Daniel Oreste - 25-02-22

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