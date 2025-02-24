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Carnaval: Conceição da Barra prepara shows e blocos de rua

Ouça detalhes nas entrevistas com o prefeito, Erivan Tavares e com a secretária de Turismo, Tatiane Beccalli

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 fev 2025 às 11:47
Conceição da Barra cancela Carnaval devido aumento de casos da Covid-19
Conceição da Barra Carnaval  Crédito: Prefeitura Conceição da Barra
O feriado de Carnaval está quase batendo à porta e as cidades do Espírito Santo já estão com tudo pronto para começar a folia. Em Conceição da Barra, no Norte do Estado, moradores e turistas poderão curtir 14 horas de programação diária, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. Durante o período, estão confirmados shows, blocos de rua e matinês. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Erivan Tavares e a secretária Municipal de Turismo, Tatiane Beccalli, contam os detalhes da programação. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Erivan Tavares - 24-02-25.mp3

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