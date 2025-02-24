Carnaval: Conceição da Barra prepara shows e blocos de rua

O feriado de Carnaval está quase batendo à porta e as cidades do Espírito Santo já estão com tudo pronto para começar a folia. Em Conceição da Barra, no Norte do Estado, moradores e turistas poderão curtir 14 horas de programação diária, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março. Durante o período, estão confirmados shows, blocos de rua e matinês. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Erivan Tavares e a secretária Municipal de Turismo, Tatiane Beccalli, contam os detalhes da programação.