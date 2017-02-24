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Carnaval com mutirão contra a febre amarela em Vitória

Prefeitura garante que não há registro de febre amarela em humanos na Capital, após constatação da doença em macaco morto

Publicado em 24 de Fevereiro de 2017 às 19:46

Publicado em 

24 fev 2017 às 19:46
O macaco encontrado morto na Ilha do Frade no mês de janeiro estava infectado com o vírus da febre amarela. A Prefeitura de Vitória garante que não há registro de febre amarela em humanos na cidade. Mas, mesmo assim, programou um mutirão de vacinação para a população do município.
O mutirão será neste sábado (25), na segunda-feira (27) e na quarta-feira (1º), das 8h às 16h, em três escolas municipais: CMEI Elzira Vivacqua, em Jardim Camburi; EMEF Maria José Costa Morais, em São Pedro, e EMEF Aristóbulo Barbosa Leão, em Bento Ferreira. Arlete Dutra, gerente de vigilância de saúde de Vitória, explica que não há motivo para pânico.
Entrevista - Patricia Vallim - Arlete Dutra - 24-02-17.mp3
Por conta do episódio envolvendo o macaco, os parques municipais ficarão fechados até que a população da Capital tenha sido vacinada. A explicação é do biólogo Marco Bravo, comentarista da Rádio CBN.
Entrevista - Patricia Vallim - Marco Bravo - 24-02-17.mp3

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