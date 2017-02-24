Carnaval com mutirão contra a febre amarela em Vitória

O macaco encontrado morto na Ilha do Frade no mês de janeiro estava infectado com o vírus da febre amarela. A Prefeitura de Vitória garante que não há registro de febre amarela em humanos na cidade. Mas, mesmo assim, programou um mutirão de vacinação para a população do município.

O mutirão será neste sábado (25), na segunda-feira (27) e na quarta-feira (1º), das 8h às 16h, em três escolas municipais: CMEI Elzira Vivacqua, em Jardim Camburi; EMEF Maria José Costa Morais, em São Pedro, e EMEF Aristóbulo Barbosa Leão, em Bento Ferreira. Arlete Dutra, gerente de vigilância de saúde de Vitória, explica que não há motivo para pânico.

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Por conta do episódio envolvendo o macaco, os parques municipais ficarão fechados até que a população da Capital tenha sido vacinada. A explicação é do biólogo Marco Bravo, comentarista da Rádio CBN.