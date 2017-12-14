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ENTREVISTAS

Carnaval capixaba: ingressos vão ser vendidos nesta sexta-feira (15)

Os preços dos ingressos de arquibancada para os desfiles de sábado, 3 de fevereiro, custam R$70 a inteira e R$35 a meia entrada

Publicado em 14 de Dezembro de 2017 às 19:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 dez 2017 às 19:37
Para os foliões que desejam aproveitar o Carnaval de Vitória é bom ficar atento ao calendário de vendas. Isso porque nesta sexta-feira (15) tem início a venda das mesas e camarotes, no Sambão do Povo. Os preços dos ingressos de arquibancada para os desfiles de sábado, 3 de fevereiro, custam R$70 a inteira e R$35 a meia entrada. As mesas e camarotes serão vendidos no Mercado São Sebastião, a partir do dia 15 de dezembro. O valor é de R$ 700 para o sábado e R$1.050 o combo para os três dias. Saiba mais detalhes sobre as expectativas em torno do início das vendas ao presidente da Liga Espírito-Santense de Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Rogério Sarmento. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Rogerio Sarmento - 14-12-17.mp3

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