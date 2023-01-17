Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Carnaval 2023: região do Sambão do Povo tem alterações no trânsito; entenda
Atenção, motoristas!

Carnaval 2023: região do Sambão do Povo tem alterações no trânsito; entenda

Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Trânsito de Vitória, Rômulo Mattos, detalha as mudanças e orienta aos motoristas

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 12:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

17 jan 2023 às 12:26
Desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória já tem data para 2022
Desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória  Crédito: Secundo Rezende
Faltando menos de um mês para começar a festa dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de Vitória, a região do Sambão do Povo já começou a ser preparada para a folia. As interdições no trânsito começaram nesta segunda-feira (16). Motoristas que circulam pela região precisam ficar atentos às alterações. As interdições seguem até o dia 28 de fevereiro. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Trânsito de Vitória, Rômulo Mattos, detalha as mudanças e orienta aos motoristas. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patricia Vallim - Rômulo Mattos - 17-01-23.mp3
AS MUDANÇAS:
- A Avenida Dário Lourenço de Souza, entre a Rua Elvira Zílio e a Servidão Belarmino Guedes de Moraes, no trecho entre as ruas Engenheiro Manoel dos Passos Barros e R. Dom Benedito, em Mário Cypreste, estarão totalmente interditadas desta segunda (16), a partir das 13 horas, até o dia 28 de fevereiro, para montagem e desmontagem da estrutura e realização dos ensaios técnicos e desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2023
- Os ônibus que atendem a região serão desviados pela Avenida Duarte Lemos e pela Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros. Os demais veículos serão desviados pelas vias adjacentes
- O Carnaval de Vitória 2023 está marcado para acontecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, em Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vini Jr
Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde
Fachada do edifício-sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Anvisa suspende lote de medicamentos para hipertensão e câncer de mama
Homem de 64 anos ficou gravemente ferido após acidente na BR 482 e foi socorrido, mas morreu no hospital
Motorista de 64 anos morre após acidente na BR 482 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados