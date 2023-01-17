Carnaval 2023: região do Sambão do Povo tem alterações no trânsito; entenda

Desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória Crédito: Secundo Rezende

Faltando menos de um mês para começar a festa dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de Vitória, a região do Sambão do Povo já começou a ser preparada para a folia. As interdições no trânsito começaram nesta segunda-feira (16). Motoristas que circulam pela região precisam ficar atentos às alterações. As interdições seguem até o dia 28 de fevereiro. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de Trânsito de Vitória, Rômulo Mattos, detalha as mudanças e orienta aos motoristas. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Patricia Vallim - Rômulo Mattos - 17-01-23.mp3

AS MUDANÇAS:

- A Avenida Dário Lourenço de Souza, entre a Rua Elvira Zílio e a Servidão Belarmino Guedes de Moraes, no trecho entre as ruas Engenheiro Manoel dos Passos Barros e R. Dom Benedito, em Mário Cypreste, estarão totalmente interditadas desta segunda (16), a partir das 13 horas, até o dia 28 de fevereiro, para montagem e desmontagem da estrutura e realização dos ensaios técnicos e desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2023

- Os ônibus que atendem a região serão desviados pela Avenida Duarte Lemos e pela Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros. Os demais veículos serão desviados pelas vias adjacentes