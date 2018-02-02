Carnaval 2018: Saiba detalhes sobre os desfile das escolas de samba

Falta pouco para que os tamborins comecem a tocar e as escolas desfilem no Sambão do Povo, em Vitória. É período de festa e de assistir atentamente, aos passos do samba, é claro, o trabalho de um ano das escolas, das comunidades e de quem ama o carnaval.
Sete escolas do grupo especial vão passar pelo Sambão do Povo, neste sábado (3). O primeiro sinal verde será para a Andaraí e, seguindo a ordem, desfilam Novo Império, Unidos da Piedade, Boa Vista, Mocidade Unida da Glória (MUG), Pega no Samba e Unidos de Jucutuquara. O presidente da Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo (Lieses), Rogério Sarmento, traz detalhes do desfile nesta edição do CBN Vitória!
Entrevista - John Gomes - Rogério Sarmento - 02-02-18