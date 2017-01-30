Cármen Lúcia homologa as 77 delações de executivos da Odebrecht; saiba os impactos da medida

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, homologou as 77 delações de executivos e ex-executivos da construtora Odebrecht. A homologação dá validade jurídica às delações. De acordo com a assessoria de imprensa do STF, o conteúdo das delações continua sob segredo de Justiça. O sigilo só deverá ser derrubado após a abertura de investigação sobre os fatos informados pelos delatores (veja ao final desta reportagem os próximos passos da operação no tribunal).

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, o professor de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Gilberto Fachetti, destaca que agora, as delações seguem para a fase das investigações. O especialista também comenta que ao homologar as delações, a ministra Cármen Lúcia quer dizer para a população que a Lava Jato não vai acabar com a morte do ministro Teori Zavaski. "A sociedade exige uma resposta. No Brasil, temos a sensação de impunidade, que as pessoas cometem crimes, principalmente os do 'colarinho branco' e, no entanto, nada acontece com elas. Ela quer mostrar que o Supremo está agindo contra a corrupção", disse.