Carlos Melo: 'Polarização entre direita e esquerda deverá nortear mais uma vez os debates eleitorais'

Em 2026, o Brasil passará por uma nova eleição e a polarização entre direita e esquerda deverá nortear mais uma vez os debates. Além disso, o eleitor deverá estar atento às fake news e a chegada da Inteligência Artificial (IA) às campanhas políticas. A análise é do doutor em Ciência Política e professor, Carlos Melo. Melo é um dos participantes do Pedra Azul Summit — que acontece entre os dias 17 e 19 de outubro, em Domingos Martins, Região Serrana capixaba —, evento que reúne líderes empresariais e políticos. Em entrevisa à CBN VItória, Melo fala também sobre a confiança do eleitor no candidato e sobre o voto obrigatório.