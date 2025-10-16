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Política

Carlos Melo: 'Polarização entre direita e esquerda deverá nortear mais uma vez os debates eleitorais'

Melo é um dos participantes do Pedra Azul Summit, que acontece em Domingos Martins

Publicado em 16 de Outubro de 2025 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2025 às 10:53
Carlos Melo, cientista político e professor
Carlos Melo, cientista político e professor Crédito: Reprodução/Teams
Em 2026, o Brasil passará por uma nova eleição e a polarização entre direita e esquerda deverá nortear mais uma vez os debates. Além disso, o eleitor deverá estar atento às fake news e a chegada da Inteligência Artificial (IA) às campanhas políticas. A análise é do doutor em Ciência Política e professor, Carlos Melo. Melo é um dos participantes do Pedra Azul Summit — que acontece entre os dias 17 e 19 de outubro, em Domingos Martins, Região Serrana capixaba —, evento que reúne líderes empresariais e políticos. Em entrevisa à CBN VItória, Melo fala também sobre a confiança do eleitor no candidato e sobre o voto obrigatório. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Carlos Melo - 16-10-25.mp3

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