Carlos Germano fala como é defender o Brasil em uma Copa do Mundo

Um dos capixabas a defender o Brasil em uma Copa do Mundo foi o goleiro Carlos Germano. Nascido em 14 de agosto de 1970, em Domingos Martins, Germano foi revelado pelo Vasco e viveu anos de glória no clube cruz-maltino. Carlos Germano já figurava em convocações da Seleção Brasileira, ao longo da década de 1990. Inclusive, esteve no grupo que conquistou a Copa América, em 1997. No ano seguinte, foi convocado para a Copa do Mundo da França, como reserva imediato de Taffarel. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (08), Carlos Germano comenta a escalação do Tite e fala sobre sua experiência na Copa da França. Ouça a conversa completa! Além de Carlos Germano, José Fontana, Maxwell e, agora, Richarlison completam a lista de capixabas que já estiveram na Copa.