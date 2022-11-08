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Capixaba na Copa do Mundo

Carlos Germano fala como é defender o Brasil em uma Copa do Mundo

O capixaba de Domingos Martins foi convocado para a Copa do Mundo da França, em 1998, como reserva imediato de Taffarel

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 nov 2022 às 11:41
Carlos Germano
Carlos Germano Crédito: Carlos Gregorio Jr/Vasco.com.br
Um dos capixabas a defender o Brasil em uma Copa do Mundo foi o goleiro Carlos Germano. Nascido em 14 de agosto de 1970, em Domingos Martins, Germano foi revelado pelo Vasco e viveu anos de glória no clube cruz-maltino. Carlos Germano já figurava em convocações da Seleção Brasileira, ao longo da década de 1990. Inclusive, esteve no grupo que conquistou a Copa América, em 1997. No ano seguinte, foi convocado para a Copa do Mundo da França, como reserva imediato de Taffarel. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (08), Carlos Germano comenta a escalação do Tite e fala sobre sua experiência na Copa da França. Ouça a conversa completa! Além de Carlos Germano, José Fontana, Maxwell e, agora, Richarlison completam a lista de capixabas que já estiveram na Copa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Germano - 08-11-22.mp3

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