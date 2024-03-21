Caribe: Após sucesso de vendas, 'ovo de banana' está garantido para 2025

Sensação nas redes sociais neste ano, o ovo do tradicional bombom Caribe, uma das novidades da Garoto para a Páscoa 2024, se esgotou nas prateleiras da maioria das lojas, faltando poucos dias para a data. Segundo a empresa, desde que foi anunciado, o ovo gerou um "buzz" entre seus fãs, principalmente por ter sido muito pedido, tanto pelo SAC quanto pelas redes sociais. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora de Chocolates Nestlé/Garoto, Mariana Marcussi, explicou que toda a produção do Caribe foi finalizada em janeiro, junto com a produção de Páscoa, e que a empresa não tinha ideia de que o produto se esgotaria tão rápido. A boa notícia é que, por conta do sucesso de venda, o 'Ovo Caribe' volta no cardápio de Páscoa de 2025. Mas para os chocólatras de plantão, tem uma outra novidade chegando: já a partir de abril deste ano o bombom 'Serenata de Amor' volta à caixa de bombons na versão original, ou seja, a receita mais antiga da fábrica.