Cariacica vai ter mercado municipal com mais de 60 lojas

O município de Cariacica vai receber um Mercado Municipal no bairro Itacibá. O empreendimento terá mais de 60 lojas divididas em três pavimentos. O local vai contar ainda com dois restaurantes, duas praças de alimentação, áreas de convivência e de lazer entre outras atrações. A expectativa é de que a inauguração do novo espaço, prevista para início do próximo ano, movimente a economia.Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, fala sobre o assunto.
Entrevista Fernanda Queiroz - Euclério Sampaio - 16-02-23.mp3
NOVO MERCADO
O terreno onde o novo Mercado Municipal de Cariacica está sendo construído tem uma área total de 3.100 metros quadrados e é localizado na Rodovia Governador José Sette, em Itacibá. A estrutura terá três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída.
HOMENAGEM
O Mercado Municipal de Cariacica terá seu nome em homenagem aos soldados Celini e Ferrani, mortos em uma emboscada em outubro do ano passado. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do município e agora passa a se chamar Mercado Municipal Soldados Celini e Ferrani. Os soldados foram assassinados por bandidos enquanto exerciam seus trabalhos. O crime ocorreu no bairro Santa Bárbara, quando os soldados perseguiam suspeitos.