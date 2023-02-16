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Cariacica vai ter mercado municipal com mais de 60 lojas

Conheça detalhes na entrevista com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 10:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 fev 2023 às 10:40
Projeto do novo Mercado Municipal de Cariacica
Projeto do Novo Mercado Municipal de Cariacica Crédito: Divulgação PMC
O município de Cariacica vai receber um Mercado Municipal no bairro Itacibá. O empreendimento terá mais de 60 lojas divididas em três pavimentos. O local vai contar ainda com dois restaurantes, duas praças de alimentação, áreas de convivência e de lazer entre outras atrações. A expectativa é de que a inauguração do novo espaço, prevista para início do próximo ano, movimente a economia.Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Euclério Sampaio - 16-02-23.mp3
NOVO MERCADO
O terreno onde o novo Mercado Municipal de Cariacica está sendo construído tem uma área total de 3.100 metros quadrados e é localizado na Rodovia Governador José Sette, em Itacibá. A estrutura terá três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída.
HOMENAGEM
O Mercado Municipal de Cariacica terá seu nome em homenagem aos soldados Celini e Ferrani, mortos em uma emboscada em outubro do ano passado. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do município e agora passa a se chamar Mercado Municipal Soldados Celini e Ferrani. Os soldados foram assassinados por bandidos enquanto exerciam seus trabalhos. O crime ocorreu no bairro Santa Bárbara, quando os soldados perseguiam suspeitos.

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