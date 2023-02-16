Cariacica vai ter mercado municipal com mais de 60 lojas

Projeto do Novo Mercado Municipal de Cariacica Crédito: Divulgação PMC

O município de Cariacica vai receber um Mercado Municipal no bairro Itacibá. O empreendimento terá mais de 60 lojas divididas em três pavimentos. O local vai contar ainda com dois restaurantes, duas praças de alimentação, áreas de convivência e de lazer entre outras atrações. A expectativa é de que a inauguração do novo espaço, prevista para início do próximo ano, movimente a economia.Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, fala sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Euclério Sampaio - 16-02-23.mp3

NOVO MERCADO

O terreno onde o novo Mercado Municipal de Cariacica está sendo construído tem uma área total de 3.100 metros quadrados e é localizado na Rodovia Governador José Sette, em Itacibá. A estrutura terá três pavimentos, totalizando 3.665 metros quadrados de área construída.

HOMENAGEM