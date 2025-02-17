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Distrito Braspérola

Cariacica vai receber empreendimento com 3 mil vagas de emprego

Ouça entrevista com o prefeito da cidade, Euclério Sampaio

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 fev 2025 às 10:57
Distrito Braspérola, novo shopping a céu aberto que será construído em Cariacica
Distrito Braspérola, novo shopping a céu aberto que será construído em Cariacica Crédito: Divulgação
A histórica fábrica da Braspérola, localizada em Cariacica, será transformada em um moderno shopping a céu aberto. Situado às margens da BR 101, o espaço vai ser transformado no chamado 'Distrito Braspérola'. Com 40 mil m² de área construída, o shopping contará com 50 lojas, restaurantes, 1.200 vagas de estacionamento e até um parque de diversões! Além de lazer e compras, o novo espaço vai impulsionar a economia local, gerando cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. A previsão de inauguração é de 18 meses. O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, relatou sobre a importância do empreendimento para a cidade.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz – Euclerio Sampaio - 17-02-25.mp3

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