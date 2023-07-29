Cariacica vai abrir unidades de saúde aos finais de semana

A partir deste sábado (29), três unidades de saúde da rede básica de Cariacica vão ampliar seus horários de funcionamento e estarão abertas também durante os finais de semana. As Unidades de Saúde de Flexal II, Nova Rosa da Penha e Morada de Santa Fé passarão a atender a população nos sábados e domingos, das 7h às 16 horas. Segundo a administração municipal, a ampliação nos dias de atendimento nas unidades foi adotada após a rede básica de saúde de Cariacica ganhar o reforço de 37 médicos, sendo 23 clínicos gerais e 14 pediatras. Com a medida, a estimativa da Secretaria de Saúde é ofertar cerca de oito mil consultas a mais por mês para a população da cidade. Durante o funcionamento nos finais de semana, as unidades vão oferecer consultas médicas com clínico geral, atendimento de enfermagem, aferição de pressão arterial, entre outros serviços ofertados em uma unidade básica de saúde. Em entrevista à CBN Vitória, a o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!