Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cariacica vai abrir até 200 vagas em concurso para Guarda Municipal
VISITA DE MORO

Cariacica vai abrir até 200 vagas em concurso para Guarda Municipal

De acordo com o prefeito Juninho, o edital será aberto até o final deste ano para que a Guarda comece a atuar em abril de 2020

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 19:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 out 2019 às 19:51
Prefeitura Municipal de Cariacica Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso para agentes da Guarda Municipal armada até o final deste ano. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho, informou que inicialmente serão 50 vagas para ocupação imediata e outras 50 para cadastro de reserva. Mas, até o final do próximo ano, o objetivo é ter 200 pessoas na guarda. A informação foi dada durante a visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na tarde desta terça-feira (29).
Ouça:
Entrevista - Fabio Botacin - Prefeito Juninho - 29-10-19
O prefeito explicou que deve sancionar a lei que institui a Guarda na próxima semana - isso dá o ponta pé para iniciar os trâmites para provimento das vagas. Além da área da segurança, Juninho também explicou os próximos avanços anunciados dentro do programa "Em frente, Brasil":
- capacitação de mil servidores na área da saúde (R$ 4 milhões, recurso já liberado)
- implantação de postes inteligentes (34 mil pontos na cidade) que terão lampadas de led e poderão ser ligados ou desligados por celular (edital publicado ate a semana que vem, prazo de 90 dias para contratação da empresa e a partir daí 6 a 9 meses para instalação)
- plataforma integrada de videomonitoramento, onde câmeras privadas (residências e comércio) poderão incluir suas imagens nesta central da prefeitura (sem prazo, aguarda recurso)
- Estação Cidadania Esporte em Rio Marinho (sem prazo, aguarda recurso) - o modelo é semelhante ao construído no Parque O Cravo e a Rosa, na região entre Itanguá e Itacibá 
- OCR Digital, sistema de reconhecimento facial e de placas na cidade (custo de R$ 7 milhões, sem prazo aguarda recurso)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados