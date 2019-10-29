Cariacica vai abrir até 200 vagas em concurso para Guarda Municipal

Prefeitura Municipal de Cariacica Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Cariacica vai abrir concurso para agentes da Guarda Municipal armada até o final deste ano. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, o Juninho, informou que inicialmente serão 50 vagas para ocupação imediata e outras 50 para cadastro de reserva. Mas, até o final do próximo ano, o objetivo é ter 200 pessoas na guarda. A informação foi dada durante a visita do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na tarde desta terça-feira (29).

Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Prefeito Juninho - 29-10-19

O prefeito explicou que deve sancionar a lei que institui a Guarda na próxima semana - isso dá o ponta pé para iniciar os trâmites para provimento das vagas. Além da área da segurança, Juninho também explicou os próximos avanços anunciados dentro do programa "Em frente, Brasil":

- capacitação de mil servidores na área da saúde (R$ 4 milhões, recurso já liberado)

- implantação de postes inteligentes (34 mil pontos na cidade) que terão lampadas de led e poderão ser ligados ou desligados por celular (edital publicado ate a semana que vem, prazo de 90 dias para contratação da empresa e a partir daí 6 a 9 meses para instalação)

- plataforma integrada de videomonitoramento, onde câmeras privadas (residências e comércio) poderão incluir suas imagens nesta central da prefeitura (sem prazo, aguarda recurso)

- Estação Cidadania Esporte em Rio Marinho (sem prazo, aguarda recurso) - o modelo é semelhante ao construído no Parque O Cravo e a Rosa, na região entre Itanguá e Itacibá