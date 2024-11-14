Cariacica: trecho da Avenida Mário Gurgel será interditado na próxima semana

Atenção, motoristas! Um trecho da Avenida Mário Gurgel será totalmente interditado para avanço nas obras do viaduto próximo ao Estádio Kleber Andrade, das 22 horas de terça-feira (19) até as 10 horas quinta-feira (21). A interdição é necessária para a realização do içamento das vigas, estruturas essenciais para a conclusão do viaduto. Durante o período de interdição, recomenda-se que os motoristas utilizem rotas alternativas e estejam atentos às sinalizações de “pare e siga” para garantir a segurança de todos. De acordo com o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, haverá bloqueio no trecho da pista sentido Estação Ferroviária/Segunda Ponte durante a instalação das vigas. Após essa etapa, o tráfego poderá ser parcialmente liberado no sistema “pare e siga”. O acesso no sentido Shopping Moxuara permanecerá completamente bloqueado até a finalização das obras. A recomendação é para que, durante o período de interdição, os motoristas utilizem rotas alternativas e estejam atentos às sinalizações. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha as mudanças. Ouça a conversa completa!