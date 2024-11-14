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Trânsito

Cariacica: trecho da Avenida Mário Gurgel será interditado na próxima semana

Ouça as orientações do secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 10:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 nov 2024 às 10:43
Uma das vias da Avenida Mário Gurgel está interditada devido suposto artefato explosivo
Uma das vias da Avenida Mário Gurgel está interditada devido suposto artefato explosivo Crédito: João Brito
Atenção, motoristas! Um trecho da Avenida Mário Gurgel será totalmente interditado para avanço nas obras do viaduto próximo ao Estádio Kleber Andrade, das 22 horas de terça-feira (19) até as 10 horas quinta-feira (21). A interdição é necessária para a realização do içamento das vigas, estruturas essenciais para a conclusão do viaduto. Durante o período de interdição, recomenda-se que os motoristas utilizem rotas alternativas e estejam atentos às sinalizações de “pare e siga” para garantir a segurança de todos. De acordo com o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, haverá bloqueio no trecho da pista sentido Estação Ferroviária/Segunda Ponte durante a instalação das vigas. Após essa etapa, o tráfego poderá ser parcialmente liberado no sistema “pare e siga”. O acesso no sentido Shopping Moxuara permanecerá completamente bloqueado até a finalização das obras. A recomendação é para que, durante o período de interdição, os motoristas utilizem rotas alternativas e estejam atentos às sinalizações. Em entrevista à CBN Vitória, ele detalha as mudanças. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Weverton Moraes - 14-11-24.mp3

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