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JUSTIÇA ELEITORAL

Cariacica tem maior número de títulos que podem ser cancelados

Mais de 48 mil títulos de eleitor podem ser cancelados em todo o Espírito Santo, conforme lista divulgada nos cartórios pelo Tribunal Regional Eeleitoral

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 10:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 fev 2019 às 10:55
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo divulga nesta quarta-feira (20), a lista com os nomes dos eleitores identificados como faltosos, ou seja, que não votaram nos últimos três pleitos. No Espírito Santo são exatas 48.703 pessoas que estão nesta situação e terão do dia 7 de março até o dia 6 de maio para realizarem a regularização junto à Justiça Eleitoral. As lista estarão disponíveis nos cartórios para consulta. 
 
De acordo com a assistente da Corregedoria do TRE-ES, Rose Passos Daleprane, a cidade de Cariacica reúne atualmente o maior número de eleitores nesta situação, com 6.931 títulos com risco de cancelamento. Em seguida está a cidade da Serra, com 6.683. Vitória tem 3.444 eleitores nesta situação e Vila Velha reúne 1.113 títulos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rose Passos Daleprane - 20-02-19
Pessoas faltosas que não regularizarem sua situação poderão ter o título de eleitor cancelado. Além disso, também podem sofrer impedimentos para obter ou renovar o passaporte ou até mesmo a carteira de identidade. 
 

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