Cariacica tem maior número de títulos que podem ser cancelados

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo divulga nesta quarta-feira (20), a lista com os nomes dos eleitores identificados como faltosos, ou seja, que não votaram nos últimos três pleitos. No Espírito Santo são exatas 48.703 pessoas que estão nesta situação e terão do dia 7 de março até o dia 6 de maio para realizarem a regularização junto à Justiça Eleitoral. As lista estarão disponíveis nos cartórios para consulta.

De acordo com a assistente da Corregedoria do TRE-ES, Rose Passos Daleprane, a cidade de Cariacica reúne atualmente o maior número de eleitores nesta situação, com 6.931 títulos com risco de cancelamento. Em seguida está a cidade da Serra, com 6.683. Vitória tem 3.444 eleitores nesta situação e Vila Velha reúne 1.113 títulos.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rose Passos Daleprane - 20-02-19