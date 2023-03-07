Cariacica se mobiliza com limpeza e remoção de entulhos para enfrentar a dengue

Como forma de orientar a população sobre as medidas de monitoramento do Aedes aegypti e intensificar ações de controle do mosquito causador da dengue, zika e chikungunya, Cariacica está realizando, desde a última segunda-feira (6), das 8h às 16h, uma ação de combate à dengue nos bairros de maior incidência de notificações. Durante a atividade, serão realizados limpeza e recolhimento de entulhos, visitas educativas do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social, aplicação de larvicida, carro fumacê na região, entre outras atividades. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Saúde César Colnago, fala sobre o assunto.