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Epidemia

Cariacica se mobiliza com limpeza e remoção de entulhos para enfrentar a dengue

Ouça entrevista com o secretário Municipal de Saúde ,César Colnago

Publicado em 07 de Março de 2023 às 11:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 mar 2023 às 11:42
Mosquito da dengue
Mosquito da dengue Crédito: Pixabay
Como forma de orientar a população sobre as medidas de monitoramento do Aedes aegypti e intensificar ações de controle do mosquito causador da dengue, zika e chikungunya, Cariacica está realizando, desde a última segunda-feira (6), das 8h às 16h, uma ação de combate à dengue nos bairros de maior incidência de notificações. Durante a atividade, serão realizados limpeza e recolhimento de entulhos, visitas educativas do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social, aplicação de larvicida, carro fumacê na região, entre outras atividades. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Municipal de Saúde César Colnago, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - César Colnago - 07-03-23.mp3

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