Cariacica: prioridade é fortalecer a atenção primária à saúde

Ao longo desta semana a CBN Vitória tem ouvido as secretarias municipais de Saúde da Região Metropolitana a fim de entender, com o início das novas gestões, sobre as medidas elencadas como prioridades no combate à pandemia da covid-19 nos próximos meses e o planejamento já visando para quando for iniciada a vacinação no Estado. Nesta terça-feira (12), a subsecretária de Saúde de Cariacica, Juliana Bruno, traz mais detalhes sobre o assunto. Em Cariacica, há perspectiva de agendamento online junto aos moradores e abertura de novas salas de vacinação. Juliana destaca que será necessário aumentar o número de profissionais da saúde no município. Das 24 salas de vacina, por exemplo, 10 estão fechadas por falta de pessoal treinado.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), trabalhadores da área da Saúde, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena são os grupos que podem ser imunizados com a vacina ainda neste mês de janeiro. Dados do Painel Covid-19, do governo do Estado, apontam que, até a segunda-feira (11), a cidade de Cariacica possui 22.032 casos confirmados da doença, 630 óbitos e 19.141 curados. Campo Grande é o bairro com mais registros da doença, com 1.184 casos. Confira!
Entrevista - PatriciaVallim - Juliana Bruno - 12-01-21.mp3