Cariacica: prioridade é fortalecer a atenção primária à saúde

Ao longo desta semana a CBN Vitória tem ouvido as secretarias municipais de Saúde da Região Metropolitana a fim de entender, com o início das novas gestões, sobre as medidas elencadas como prioridades no combate à pandemia da covid-19 nos próximos meses e o planejamento já visando para quando for iniciada a vacinação no Estado. Nesta terça-feira (12), a subsecretária de Saúde de Cariacica, Juliana Bruno, traz mais detalhes sobre o assunto. Em Cariacica, há perspectiva de agendamento online junto aos moradores e abertura de novas salas de vacinação. Juliana destaca que será necessário aumentar o número de profissionais da saúde no município. Das 24 salas de vacina, por exemplo, 10 estão fechadas por falta de pessoal treinado.