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Cariacica: prioridade é fortalecer a atenção primária à saúde

Subsecretária de Saúde de Cariacica, Juliana Bruno, destaca que será necessário aumentar o número de profissionais de Saúde no município. Das 24 salas de vacina, por exemplo, 10 estão fechadas por falta de pessoal treinado

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 13:28

Publicado em 

12 jan 2021 às 13:28
Ao longo desta semana a CBN Vitória tem ouvido as secretarias municipais de Saúde da Região Metropolitana a fim de entender, com o início das novas gestões, sobre as medidas elencadas como prioridades no combate à pandemia da covid-19 nos próximos meses e o planejamento já visando para quando for iniciada a vacinação no Estado. Nesta terça-feira (12), a subsecretária de Saúde de Cariacica, Juliana Bruno, traz mais detalhes sobre o assunto. Em Cariacica, há perspectiva de agendamento online junto aos moradores e abertura de novas salas de vacinação. Juliana destaca que será necessário aumentar o número de profissionais da saúde no município. Das 24 salas de vacina, por exemplo, 10 estão fechadas por falta de pessoal treinado.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), trabalhadores da área da Saúde, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena são os grupos que podem ser imunizados com a vacina ainda neste mês de janeiro. Dados do Painel Covid-19, do governo do Estado, apontam que, até a segunda-feira (11), a cidade de Cariacica possui 22.032 casos confirmados da doença, 630 óbitos e 19.141 curados. Campo Grande é o bairro com mais registros da doença, com 1.184 casos. Confira!
Entrevista - PatriciaVallim - Juliana Bruno - 12-01-21.mp3

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