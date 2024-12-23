Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cariacica: Nova Orla celebra 1° aniversário e Ano Novo na sexta-feira (27)
Cidades

Cariacica: Nova Orla celebra 1° aniversário e Ano Novo na sexta-feira (27)

A secretária de Governo de Cariacica, Shymenne de Castro, fala sobre o assunto

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 dez 2024 às 11:19
Cariacica
Inauguração da nova orla de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O Réveillon da cidade de Cariacica já tem data e atrações confirmadas. A festa, que será antecipada para o dia 27 de dezembro, sexta-feira, marca o aniversário do primeiro ano da Nova Orla da cidade. As celebrações do Réveillon com shows e queima de fogos acontecem a partir das 19h. Entre as atrações confirmadas estão cantora gospel Aline Barros e o Padre Anderson Gomes, pároco e reitor do Santuário Bom Pastor, em Campo Grande. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Governo de Cariacica, Shymenne de Castro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Shymenne de Castro - 23-12-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados