Cariacica: Nova Orla celebra 1° aniversário e Ano Novo na sexta-feira (27)

O Réveillon da cidade de Cariacica já tem data e atrações confirmadas. A festa, que será antecipada para o dia 27 de dezembro, sexta-feira, marca o aniversário do primeiro ano da Nova Orla da cidade. As celebrações do Réveillon com shows e queima de fogos acontecem a partir das 19h. Entre as atrações confirmadas estão cantora gospel Aline Barros e o Padre Anderson Gomes, pároco e reitor do Santuário Bom Pastor, em Campo Grande. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Governo de Cariacica, Shymenne de Castro, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!