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Cidades

Cariacica instala novas câmeras para combater o descarte irregular de lixo

Ouça entrevista com secretário de Serviços de Cariacica, Marcos Aranda

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 mai 2026 às 11:22
Cariacica usa videomonitoramento para coibir descarte irregular de lixo
Cariacica usa videomonitoramento para coibir descarte irregular de lixo Crédito: Divulgação PMC
A secretaria Municipal de Serviços de Cariacica instalou mais três câmeras de videomonitoramento para reforçar o combate ao descarte irregular de lixo na cidade. Os novos equipamentos foram posicionados em pontos estratégicos, sendo uma câmera no bairro Nova Brasília e outras duas em Jardim América. Com essa ampliação, o município passa a contar com mais de 30 equipamentos monitorando áreas críticas para garantir a limpeza urbana e a preservação ambiental.
A fiscalização busca coibir o despejo de entulho em locais proibidos, prática que pode gerar multas pesadas aos infratores, variando de R$ 1 mil a R$ 50 mil. Além da penalidade financeira, a pessoa que for flagrada realizando o descarte irregular será detida e conduzida diretamente às autoridades policiais.
O secretário municipal de Serviços, Marcos Aranda, ressaltou a importância do uso da tecnologia para manter a ordem na cidade. "Estamos ampliando o monitoramento para que a população entenda que o descarte irregular não será tolerado. Nosso foco é a limpeza da cidade e as câmeras nos ajudam a identificar e punir quem desrespeita essas regras", afirmou o secretário.
Para prevenir esse tipo de prática, a Prefeitura mantém um trabalho contínuo de limpeza urbana, com serviços de varrição, capina e recolhimento de entulho, além de oferecer diversas alternativas corretas de descarte à população:
- Papa-Móveis
- Mais de 100 caixas de descarte voluntário
- 18 ecopostos de recicláveis
- 9 lixeiras subterrâneas
- Programa Eco Vidro, para descarte exclusivo de vidro
- Coleta seletiva em mais de 100 locais, como escolas, empresas, condomínios e vias públicas
- Pontos de apoio para pequenas quantidades de entulho
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Serviços de Cariacica, Marcos Aranda, explica como funciona essa fiscalização e como de ser feito o descarte correto do lixo. Ouça!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Marcos Aranda - 04-05-26.mp3

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