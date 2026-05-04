Cariacica instala novas câmeras para combater o descarte irregular de lixo

Cariacica usa videomonitoramento para coibir descarte irregular de lixo Crédito: Divulgação PMC

A secretaria Municipal de Serviços de Cariacica instalou mais três câmeras de videomonitoramento para reforçar o combate ao descarte irregular de lixo na cidade. Os novos equipamentos foram posicionados em pontos estratégicos, sendo uma câmera no bairro Nova Brasília e outras duas em Jardim América. Com essa ampliação, o município passa a contar com mais de 30 equipamentos monitorando áreas críticas para garantir a limpeza urbana e a preservação ambiental.

A fiscalização busca coibir o despejo de entulho em locais proibidos, prática que pode gerar multas pesadas aos infratores, variando de R$ 1 mil a R$ 50 mil. Além da penalidade financeira, a pessoa que for flagrada realizando o descarte irregular será detida e conduzida diretamente às autoridades policiais.

O secretário municipal de Serviços, Marcos Aranda, ressaltou a importância do uso da tecnologia para manter a ordem na cidade. "Estamos ampliando o monitoramento para que a população entenda que o descarte irregular não será tolerado. Nosso foco é a limpeza da cidade e as câmeras nos ajudam a identificar e punir quem desrespeita essas regras", afirmou o secretário.

Para prevenir esse tipo de prática, a Prefeitura mantém um trabalho contínuo de limpeza urbana, com serviços de varrição, capina e recolhimento de entulho, além de oferecer diversas alternativas corretas de descarte à população:

- Papa-Móveis

- Mais de 100 caixas de descarte voluntário

- 18 ecopostos de recicláveis

- 9 lixeiras subterrâneas

- Programa Eco Vidro, para descarte exclusivo de vidro

- Coleta seletiva em mais de 100 locais, como escolas, empresas, condomínios e vias públicas

- Pontos de apoio para pequenas quantidades de entulho

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Serviços de Cariacica, Marcos Aranda, explica como funciona essa fiscalização e como de ser feito o descarte correto do lixo. Ouça!