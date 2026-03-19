Cariacica faz busca ativa para garantir atendimento a 11 mil idosos

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica deu início, na última semana, a uma nova estratégia de cuidado voltada à população da terceira idade. Agora, a Central de Regulação do município entra em contato direto com mais de 11 mil idosos que não passam por consultas ou exames na rede pública há mais de um ano. O objetivo é realizar o agendamento desses serviços. Como funciona essa busca? O objetivo principal, segundo a administração municipal, é retomar o vínculo desses pacientes com as unidades de saúde, "facilitando o acesso não apenas às consultas médicas, mas também à realização de exames complementares, caso o profissional identifique a necessidade após a avaliação clínica". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Saúde de Cariacica, Renan Poton, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!