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Saúde

Cariacica faz busca ativa para garantir atendimento a 11 mil idosos

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Saúde de Cariacica, Renan Poton

Publicado em 19 de Março de 2026 às 11:29

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2026 às 11:29
idosos
idosos Crédito: Pexels
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica deu início, na última semana, a uma nova estratégia de cuidado voltada à população da terceira idade. Agora, a Central de Regulação do município entra em contato direto com mais de 11 mil idosos que não passam por consultas ou exames na rede pública há mais de um ano. O objetivo é realizar o agendamento desses serviços. Como funciona essa busca? O objetivo principal, segundo a administração municipal, é retomar o vínculo desses pacientes com as unidades de saúde, "facilitando o acesso não apenas às consultas médicas, mas também à realização de exames complementares, caso o profissional identifique a necessidade após a avaliação clínica". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Saúde de Cariacica, Renan Poton, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Renan Poton - 19-03-26.mp3

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