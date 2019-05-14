Cariacica fará parte de programa nacional de segurança

O governo do Estado acerta com o governo federal a inclusão de Cariacica num programa de segurança do Ministério da Justiça e da Segurança Pública que será adotado inicialmente em cinco cidades brasileiras – uma em cada região. A informação foi trazida, nesta terça-feira (14), pela coluna Leonel Ximenes.

Trata-se do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta (PNECV). O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia de Oliveira Junior, Juninho, irá a Brasília, nesta quarta-feira (16), para participar junto ao Ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre o tema. No encontro, o prefeito Juninho aponta que irá apresentar propostas, entre as quais a criação da Guarda Municipal na cidade.

De acordo com o prefeito, o município foi selecionado seguindo parâmetros de extensão territorial e número populacional. Cariacica é a terceira cidade com mais habitantes no Espírito Santo, 387.368 segundo a atualização do censo IBGE/2017, e integra a Região Metropolitana, além de registrar a menor renda per capita do Espírito Santo.

Ele também explica que por participar do Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta (PNECV) o município poderá receber do Governo Federal recursos para desenvolvimento direto da área de segurança, como câmeras de videomonitoramento, por exemplo, mas também poderá receber investimentos indiretos, nas áreas de educação, assistência social, esporte, saúde e infraestrutura. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele detalha o tema.

Confira também as explicações do secretário de estado de Segurança Pública, Roberto Sá.

Entrevista Geraldo Luzia de Oliveira Junior

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Prefeito Juninho - 14-05-19.mp3

Entrevista Roberto Sá