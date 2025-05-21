Cariacica elege oito patrimônios como maravilhas do município

A cidade de Cariacica irá eleger oito patrimônios locais como maravilhas, de acordo com a ajuda dos próprios cidadãos. Através do site maravilhas.cariacica.es.gov.br, os capixabas podem escolher um atrativo que acham que merece reconhecimento, entre estádios de futebol, monumentos naturais e patrimônios culturais. Além das vinte opções disponíveis, também é possível sugerir outra maravilha. A proposta é que a população valorize os elementos que compõem a vida cariaciquense e celebrem a história do município. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo de Cariacica, Lúcia Dornellas, fala sobre a votação.
MAIS INFORMAÇÕES: Votação: Até 31 de maio. Resultado: até 2 de junho. Para votar, é preciso primeiro fazer um cadastro e informar nome, data de nascimento, número do celular, data de nascimento, sexo, bairro e e-mail.: Site: https://maravilhas.cariacica.es.gov.br/
- AS 20 MARAVILHAS DE CARIACICA
- Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto
- Centro Histórico de Cariacica Sede
- Circuitos do Agroturismo
- Cultura Italiana
- Escola de Samba Independente de Boa Vista
- Estação Pedro Nolasco
- Estádio Engenheiro Alencar de Araripe – Desportiva
- Estádio Kleber Andrade
- João Bananeira e o Congo de Máscaras
- Manguezais de Cariacica
- Mercado Municipal
- Monte Mochuara
- Nova Orla de Cariacica
- Parque Cravo e a Rosa
- Parque da Biquinha – Delegado Oswaldo Viola
- Presépio de Luz, Som e Movimento dos Arautos do Evangelho
- Rampas de Voo Livre das Montanhas de Cariacica
- Reserva Biológica de Duas Bocas
- Santuário do Bom Pastor
- Torre da Igreja Santa Maria Goretti