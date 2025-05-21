Cidades

Cariacica elege oito patrimônios como maravilhas do município

Ouça detalhes na entrevista com a secretária de Cultura e Turismo de Cariacica, Lúcia Dornellas

Publicado em 21 de Maio de 2025 às 11:16

Fernanda Queiroz

Data: 14/01/2020 - ES - Cariacica - Estância Vale do Moxuara, em Cariacica - Opções de turismo rural para curtir nas férias - Editoria: Cidades- Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
A cidade de Cariacica irá eleger oito patrimônios locais como maravilhas, de acordo com a ajuda dos próprios cidadãos. Através do site maravilhas.cariacica.es.gov.br, os capixabas podem escolher um atrativo que acham que merece reconhecimento, entre estádios de futebol, monumentos naturais e patrimônios culturais. Além das vinte opções disponíveis, também é possível sugerir outra maravilha. A proposta é que a população valorize os elementos que compõem a vida cariaciquense e celebrem a história do município. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo de Cariacica, Lúcia Dornellas, fala sobre a votação. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lúcia Dornellas - 21-05-25.mp3
MAIS INFORMAÇÕES: Votação: Até 31 de maio. Resultado: até 2 de junho. Para votar, é preciso primeiro fazer um cadastro e informar nome, data de nascimento, número do celular, data de nascimento, sexo, bairro e e-mail.: Site: https://maravilhas.cariacica.es.gov.br/
  • AS 20 MARAVILHAS DE CARIACICA
  • Centro Cultural Frei Civitella Del Tronto
  • Centro Histórico de Cariacica Sede
  • Circuitos do Agroturismo
  • Cultura Italiana
  • Escola de Samba Independente de Boa Vista
  • Estação Pedro Nolasco
  • Estádio Engenheiro Alencar de Araripe – Desportiva
  • Estádio Kleber Andrade
  • João Bananeira e o Congo de Máscaras
  • Manguezais de Cariacica
  • Mercado Municipal
  • Monte Mochuara
  • Nova Orla de Cariacica
  • Parque Cravo e a Rosa
  • Parque da Biquinha – Delegado Oswaldo Viola
  • Presépio de Luz, Som e Movimento dos Arautos do Evangelho
  • Rampas de Voo Livre das Montanhas de Cariacica
  • Reserva Biológica de Duas Bocas
  • Santuário do Bom Pastor
  • Torre da Igreja Santa Maria Goretti

