Cariacica e Vila Velha: entregas no plano de 100 dias de prefeitos

Após o resultado e definições das eleições municipais de novembro, o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), tem atuado nos trabalhos de transição de governo nos municípios de Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória. Em Cariacica, por exemplo, de acordo com o prefeito eleito, Euclério Sampaio (DEM), Gilson Daniel teve "carta branca" para escolher pessoas técnicas que fossem de sua confiança. Em Vila Velha, Gilson também foi incumbido de gerenciar a equipe de transição do prefeito Arnaldinho Borgo, também do Podemos. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda-feira (07), Gilson Daniel, que também é presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), traz detalhes de como têm sido os trabalhos nesses municípios.