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Cariacica e Vila Velha: entregas no plano de 100 dias de prefeitos

Gilson Daniel fala sobre as equipes de transição que coordena nas duas cidades, feito considerado inédito nos últimos anos

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 19:38

Publicado em 

07 dez 2020 às 19:38
O presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel Crédito: Edson Chagas
Após o resultado e definições das eleições municipais de novembro, o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), tem atuado nos trabalhos de transição de governo nos municípios de Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória. Em Cariacica, por exemplo, de acordo com o prefeito eleito, Euclério Sampaio (DEM), Gilson Daniel teve "carta branca" para escolher pessoas técnicas que fossem de sua confiança. Em Vila Velha, Gilson também foi incumbido de gerenciar a equipe de transição do prefeito Arnaldinho Borgo, também do Podemos. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda-feira (07), Gilson Daniel, que também é presidente da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), traz detalhes de como têm sido os trabalhos nesses municípios.
Entrevista Fabio Botacin - Gilson Daniel - 07-12-20
Ele diz que realiza o trabalho de maneira voluntária devido aos laços de amizade que tem com os dois eleitos. Questionado se irá compor um futuro secretariado, Gilson disse que não tem essa definição e o trabalho está voltado à construção do plano de 100 dias de governo dos novos prefeitos dos dois municípios. E que entregas nesse período constarão do planejamento. Dados serão levantados para finalizar tudo até dia 23.

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