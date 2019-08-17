Cariacica deve implantar 39 km de ciclovias e ciclofaixas

O assunto agora é mobilidade urbana! Um novo plano de mobilidade apresentado pela prefeitura de Cariacica deve priorizar o uso das bicicletas e trazer melhorias para os ciclistas cariaciquenses. Isso porque há a proposta da construção de 8 km de ciclovias nas principais vias do município, em até seis anos, e a implantação de 31 km de ciclofaixas na cidade, em até três anos. A coordenadora de estruturação urbana de Cariacica, Marissol Vieira, conversou com a CBN Vitória e detalha a ação. Acompanhe!