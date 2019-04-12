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Cariacica detalha Plano de Mobilidade Urbana para o município

Segundo a Prefeitura, a metodologia de execução do plano traz uma novidade, que é utilizar mão de obra dos próprios servidores, para resultar em projetos mais condizentes com a realidade da cidade

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 19:49

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 abr 2019 às 19:49
Um desafio da maioria dos municípios capixabas é o problema de mobilidade, e Cariacica não é exceção. Com base na Lei Federal n° 12.587/2012, após três etapas de elaboração: planejamento, planos de trabalho e diagnóstico; a Prefeitura de Cariacica apresentou seu Plano de Mobilidade Urbana. O quadro é dividido em nove macropropostas: Sistema de Trânsito e Infraestrutura Viária, Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário, Sistema de Circulação de Pedestres, Sistema de Transporte Cicloviário, Sistema de Transporte de Cargas, Sistema de Transporte Individual Motorizado, Sistema de Transporte Aquaviário, Sistema de Transporte Ferroviário, e Sistema da Gestão de Mobilidade.
Segundo a Prefeitura, a metodologia de execução do plano traz uma novidade, que é utilizar mão de obra dos próprios servidores, para resultar em projetos mais condizentes com a realidade da cidade. Para detalhar o plano, vamos conversar com Marisol Vieira, coordenadora de Estruturação Urbana da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec).
Entrevista - Fabio Botacin - Marissol Vieira - 12-04-19.mp3

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