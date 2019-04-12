Cariacica detalha Plano de Mobilidade Urbana para o município

Um desafio da maioria dos municípios capixabas é o problema de mobilidade, e Cariacica não é exceção. Com base na Lei Federal n° 12.587/2012, após três etapas de elaboração: planejamento, planos de trabalho e diagnóstico; a Prefeitura de Cariacica apresentou seu Plano de Mobilidade Urbana. O quadro é dividido em nove macropropostas: Sistema de Trânsito e Infraestrutura Viária, Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário, Sistema de Circulação de Pedestres, Sistema de Transporte Cicloviário, Sistema de Transporte de Cargas, Sistema de Transporte Individual Motorizado, Sistema de Transporte Aquaviário, Sistema de Transporte Ferroviário, e Sistema da Gestão de Mobilidade.