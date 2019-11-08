Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cariacica confirma Guarda Municipal em 2020 após lei ser sancionada
ENTREVISTA

Cariacica confirma Guarda Municipal em 2020 após lei ser sancionada

Prefeito Juninho explica que são 50 vagas para preenchimento imediato e outras 50 para reserva

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 20:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

08 nov 2019 às 20:24
Prefeitura Municipal de Cariacica Crédito: Divulgação
A prefeitura de Cariacica sancionou a lei que cria a Guarda Municipal da cidade, a lei 6.024/2019. Com a sanção da lei a Prefeitura irá iniciar o procedimento de licitação e, na sequência, lançar um concurso público para contratação dos agentes. Inicialmente, serão 100 vagas com contratação imediata de 50 e outros 50 para cadastro de reserva. O objetivo da administração é que este número evolua e chegue a 200. A previsão é que o edital seja lançado até início de 2020. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o prefeito da cidade, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho (Cidadania).
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Prefeito Juninho - 08-11-19
"A Guarda Municipal vai ser um novo passo já em sintonia com o governo federal", pontuou o prefeito. Juninho disse ainda que espera que até abril do ano que vem a Guarda Municipal já deva estar atuando no município.
Vale lembrar que Cariacica é um dos cinco municípios do país onde o governo federal implantou o projeto-piloto do programa "Em frente, Brasil". O projeto-piloto também ocorre no Norte, em Ananindeua (PA); no Nordeste, em Paulista (PE); no Sul, em São José dos Pinhais (PR); e, no Centro-Oeste, em Goiânia (GO). No último dia 29 o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, esteve em agenda no Espírito Santo e também avaliou o trabalho da Força Nacional na cidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados