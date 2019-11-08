Cariacica confirma Guarda Municipal em 2020 após lei ser sancionada

A prefeitura de Cariacica sancionou a lei que cria a Guarda Municipal da cidade, a lei 6.024/2019. Com a sanção da lei a Prefeitura irá iniciar o procedimento de licitação e, na sequência, lançar um concurso público para contratação dos agentes. Inicialmente, serão 100 vagas com contratação imediata de 50 e outros 50 para cadastro de reserva. O objetivo da administração é que este número evolua e chegue a 200. A previsão é que o edital seja lançado até início de 2020. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o prefeito da cidade, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho (Cidadania).
"A Guarda Municipal vai ser um novo passo já em sintonia com o governo federal", pontuou o prefeito. Juninho disse ainda que espera que até abril do ano que vem a Guarda Municipal já deva estar atuando no município.
Vale lembrar que Cariacica é um dos cinco municípios do país onde o governo federal implantou o projeto-piloto do programa "Em frente, Brasil". O projeto-piloto também ocorre no Norte, em Ananindeua (PA); no Nordeste, em Paulista (PE); no Sul, em São José dos Pinhais (PR); e, no Centro-Oeste, em Goiânia (GO). No último dia 29 o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, esteve em agenda no Espírito Santo e também avaliou o trabalho da Força Nacional na cidade.