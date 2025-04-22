Cariacica: como será o Carnaval de Máscaras de Roda D'Água

Vem aí mais uma edição do Carnaval de Congo de Roda d’Água, em Cariacica. A festa acontece no dia 28 de abril, dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, e terá uma programação especial com cortejo, show e um grande encontro de bandas de congo. Promovido pela Associação de Bandas de Congo de Cariacica e em parceria com a prefeitura do município, o carnaval será no Campo do América, na Estrada de Roda D’Água, das 8 às 18 horas, com entrada gratuita. As bandas Apae de Cariacica, Amores da Lua (Vitória), Mestre Honório (Vila Velha), Madalenas do Jucu (Vila Velha), Jovem de Manguinhos (Serra) e de Bicanga (Serra) serão recebidas na festa. O evento começa com a concentração das bandas e tem a saída do cortejo até o Campo do América, área principal do carnaval, com cânticos sendo entoados sob sons de tambores e casacas, em homenagem à Nossa Senhora da Penha. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo da prefeitura de Cariacica, Lúcia Dornellas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!