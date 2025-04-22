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Cariacica: como será o Carnaval de Máscaras de Roda D'Água

Ouça entrevista com a secretária de Cultura e Turismo de Cariacica, Lúcia Dornellas

Publicado em 22 de Abril de 2025 às 11:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 abr 2025 às 11:02
Mercado de Cariacica ganha pinturas gigantes de Moxuara e João Bananeira
Mercado de Cariacica ganha pinturas gigantes de Moxuara e João Bananeira Crédito: Divulgação
Vem aí mais uma edição do Carnaval de Congo de Roda d’Água, em Cariacica. A festa acontece no dia 28 de abril, dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, e terá uma programação especial com cortejo, show e um grande encontro de bandas de congo. Promovido pela Associação de Bandas de Congo de Cariacica e em parceria com a prefeitura do município, o carnaval será no Campo do América, na Estrada de Roda D’Água, das 8 às 18 horas, com entrada gratuita. As bandas Apae de Cariacica, Amores da Lua (Vitória), Mestre Honório (Vila Velha), Madalenas do Jucu (Vila Velha), Jovem de Manguinhos (Serra) e de Bicanga (Serra) serão recebidas na festa. O evento começa com a concentração das bandas e tem a saída do cortejo até o Campo do América, área principal do carnaval, com cânticos sendo entoados sob sons de tambores e casacas, em homenagem à Nossa Senhora da Penha. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo da prefeitura de Cariacica, Lúcia Dornellas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Lúcia Dornellas - 22-04-25.mp3
Confira a programação:
Data: 28 de abril
Horário: Das 8h às 18h
Local: Estrada de Roda D’Água, s/nº, Campo do América, Roda D’Água
07h00 - Saída das Bandas de Congo Tradicionais filiadas à Associação de Bandas de Congo de Cariacica – ABCC de suas Sedes
07h30- Início da concentração das bandas de congo na bica do Luiz em Roda D'Água
09h40 - Saída em cortejo à padroeira do Estado do Espírito Santo "Nossa Senhora da Penha" da bica do Luiz. Cortejo entoado pelos cânticos, tambores e casacas das bandas de congo tradicionais filiadas à ABCC
10h30 - Missa congueira com Frei Evanir Matins da Paróquia do Bom Jesus e a comunidade Sagrada Família no Campo Principal em Roda D'Água
12h30 – Apresentação Musical com a Banda “Casaca”
14h00 - Encontro de todas as bandas de Congo no Campo Principal, incluído as Bandas: Amores da Lua – Vitória e União Jovens de Manguinhos – Serra
15h00 – Apresentação das Bandas participantes no palco
17h30 - Apresentação no palco dos Mestres (a) das bandas de congo de Cariacica
18h - Encerramento oficial com a "Ave Maria" acompanhada com tambores de congo e show pirotécnico.
[fonte: prefeitura de Cariacica]

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