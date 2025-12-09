Cariacica antecipa Réveillon de 2026; conheça a festa!

Seguindo a tradição, a festa da virada vem antecipada! No dia 27 de dezembro, a cidade de Cariacica antecipa a festa da virada do ano e comemora os dois anos da Nova Orla com shows, apresentações e queima de fogos de baixo ruído, a partir das 17 horas. Pedro e Júnior, Breno e Bernardo e Pele Morena são alguns dos artistas locais que vão agitar a festa. Segundo a prefeitura municipal, a programação é para todas as idades e promete ser especial e acolhedora para todos, incluindo idosos, pessoas doentes e animais. A festa será no palco montado próximo à passarela da Nova Orla e a queima de fogos, com duração de sete minutos, será a partir das 20 horas. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-prefeita da cidade, Shymenne de Castro, fala sobre a programação. Ouça a conversa completa!