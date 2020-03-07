Cariacica adia a entrega dos carnês do IPTU devido às chuvas

A prefeitura de Cariacica decidiu adiar para a próxima segunda-feira (08) o início da distribuição dos carnês do IPTU no município. Em entrevista à rádio CBN Vitória, Anderson Esteves, gerente de Administração de Tributos Imobiliários da Prefeitura de Cariacica explica que em decorrências das chuvas das últimas semanas, a entrega dos carnês foi adiada na cidade. O gerente também detalhou quem são os beneficiários que têm direito à isenção do IPTU. "A cidade é dividida em dez zonas e a prefeitura fica responsável por entregá-los", explica. Confira!