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Cariacica adia a entrega dos carnês do IPTU devido às chuvas

Ouça entrevista com Anderson Esteves, gerente de Administração de Tributos Imobiliários da Prefeitura de Cariacica

Publicado em 07 de Março de 2020 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 mar 2020 às 11:05
A prefeitura de Cariacica decidiu adiar para a próxima segunda-feira (08) o início da distribuição dos carnês do IPTU no município. Em entrevista à rádio CBN Vitória, Anderson Esteves, gerente de Administração de Tributos Imobiliários da Prefeitura de Cariacica explica que em decorrências das chuvas das últimas semanas, a entrega dos carnês foi adiada na cidade. O gerente também detalhou quem são os beneficiários que têm direito à isenção do IPTU. "A cidade é dividida em dez zonas e a prefeitura fica responsável por entregá-los", explica. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Anderson Esteves - 10.40s - 07-03-20.m

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