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Chuvas no ES

Cariacica acumula mais de 250 mm de chuva em três dias

Ouça a conversa com o prefeito da cidade, Euclério Sampaio

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 18:01

Publicado em 

01 dez 2022 às 18:01
Chuva causa alagamentos em Campo Verde, Cariacica
Chuva causa alagamentos em Campo Verde, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Uma das cidades mais impactadas pelas chuvas nos últimos dias, Cariacica, na Grande Vitória, acumulou 257 milímetros de chuvas nos últimos três dias. A cidade registrou alagamentos em bairros como Campo Verde, Bubu, Flor de Piranema, Santo André, Porto Novo, Vila Rica e Porto de Cariacica. Durante a madrugada, foi registrado um desabamento de varanda em Campo Grande. Não houve vítimas e o imóvel foi interditado por comprometimento estrutural da edificação. De acordo com dados da Defesa Civil de Cariacica, a cidade possui 53 áreas de risco geológico, que estão sendo monitoradas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito da cidade, Euclério Sampaio, detalha a situação. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA EUCLERIO SAMPAIO - PREF. DE CARIACICA - 01-12-22

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