Cariacica acumula mais de 250 mm de chuva em três dias

Uma das cidades mais impactadas pelas chuvas nos últimos dias, Cariacica, na Grande Vitória, acumulou 257 milímetros de chuvas nos últimos três dias. A cidade registrou alagamentos em bairros como Campo Verde, Bubu, Flor de Piranema, Santo André, Porto Novo, Vila Rica e Porto de Cariacica. Durante a madrugada, foi registrado um desabamento de varanda em Campo Grande. Não houve vítimas e o imóvel foi interditado por comprometimento estrutural da edificação. De acordo com dados da Defesa Civil de Cariacica, a cidade possui 53 áreas de risco geológico, que estão sendo monitoradas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o prefeito da cidade, Euclério Sampaio, detalha a situação. Ouça a conversa completa!