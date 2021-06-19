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Covid-19

Cariacica abre vagas para vacinação de pessoas com mais de 40 anos nesta segunda (21)

A informação é da a secretária municipal de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 12:50

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 jun 2021 às 12:50
Vacinação
Vacinação Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Na próxima segunda-feira (21), a prefeitura de Cariacica vai abrir vagas para vacinação de pessoas com 40 anos ou mais, sem comorbidades, contra a Covid-19. A informação é da secretária municipal de Saúde de Cariacica, Roberta Goltara, em entrevista à CBN Vitória. O número de vagas ainda não foi definido. O agendamento será liberado às 17h no site vacina.cariacica.es.gov.br.
Fabio Botacin entrevista Roberta Goltara - 19/06/2021

Doze infectados no Terminal de Jardim América

A sexta-feira (18) foi marcada pelo início dos testes da Covid-19 em terminais do Sistema Transcol. O primeiro a receber a testagem foi o terminal de Jardim América, em Cariacica. No total, foram 94 testes realizados. Doze pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19. Roberta Goltara avaliou como "relevante" o percentual de 12,8% de infectados e explicou que esses foram levados, de carro, individualmente de volta às suas residências. "Uma família inteira, cinco pessoas, testou positivo", afirmou a secretária. Na próxima semana, a testagem continua no terminal de Jardim América de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 20h.

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