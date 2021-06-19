Cariacica abre vagas para vacinação de pessoas com mais de 40 anos nesta segunda (21)

A sexta-feira (18) foi marcada pelo início dos testes da Covid-19 em terminais do Sistema Transcol. O primeiro a receber a testagem foi o terminal de Jardim América, em Cariacica. No total, foram 94 testes realizados. Doze pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19. Roberta Goltara avaliou como "relevante" o percentual de 12,8% de infectados e explicou que esses foram levados, de carro, individualmente de volta às suas residências. "Uma família inteira, cinco pessoas, testou positivo", afirmou a secretária. Na próxima semana, a testagem continua no terminal de Jardim América de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 20h.