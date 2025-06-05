Cariacica 135 anos: programação de aniversário terá shows e feiras na orla!

Cariacica está prestes a completar 135 anos de emancipação política, em 24 de junho. Para celebrar a data, a prefeitura preparou sete dias de festa com apresentações de artistas. De 18 a 24 de junho, a Nova Orla de Cariacica será o palco de muita música, cultura, gastronomia e diversão. Entre as atrações confirmadas estão artistas como Zé Geraldo, Pele Morena, Emerson Xumbrega, João Filipe e Rafael, Rony e Ricy e Graziella Ferraz.
A festa também contará com feiras culturais e gastronômicas com expositores de Cariacica que mostrarão seu talento. Por lá, os visitantes vão encontrar comidas, drinks, chopp artesanal, além de artesanato, produtos da agricultura familiar e empreendedores locais. "Quem gosta de cultura também vai adorar: a Nova Orla vai ganhar uma tenda cultural com lançamentos de livros e exposições. E não podia faltar a tradicional Tenda João Bananeira, um espaço especial que valoriza a cultura popular da cidade", complementa a prefeitura. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo de Cariacica, Lúcia Dornellas, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Confira a programação completa do aniversário de 135 anos de Cariacica
QUARTA-FEIRA (18/06)
Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira
Abertura Oficial da Festa com Oração (Pastores Laminer e Robson) (Palco principal)
Apresentação com Lorrany Silva (Palco principal)
Abertura Institucional
Aulão de forró
3º Fest Viola com Comitiva Violeira e Show de Zé Geraldo (Palco principal)
QUINTA-FEIRA (19/06)
Abertura do Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira
Exposição de Elaine Sohelo com Casario de Cariacica Sede
Noite Gospel com shows de Lenne, Matheus do Sax e Jhon Brito (Palco principal)
SEXTA-FEIRA (20/06)
Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira
Quadrilha Arraiá do Abra Show
Lançamento de Livro/Saral Literário - (Palco auxiliar)
Samba K Gente e Pagode e Cia - (Palco auxiliar)
Noite do Pagode com De Bem com A Vida, Emerson Xumbrega e Pele Morena - (Palco principal)
SÁBADO (21/06)
Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira
Apresentação de Capoeira (Mestre Baixinha/Mestre Claudio)
Josué Araújo, Leka Rodrigues, Wallace - (Palco auxiliar)
Noite do Sertanejo com João Filipe e Rafael, Rony e Ricy e Matheus Araújo - (Palco principal)
DOMINGO (22/06)
Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira
Encontro das bandas de Congo (7 bandas)
Exposição de arte
DJ Ceará
Marquinho
Magioni
Gastação infinita
Quadrilha Arraiá do Albino
Blocos de Carnaval Em Cima da Hora
Noite do Samba com Independente de Boa Vista e Mocidade Unida de Itacibá - (Palco principal)
SEGUNDA-FEIRA (23/06)
Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira
Batalha da Navalha e Batalha de Castelo
Noite do MPB/Rock com Graciella D’Ferraz, Moxuara, Os Lopas - (Palco principal)
Elemento 26 e Memory Lane - (Palco auxiliar)
TERÇA-FEIRA (24/06)
Missa no Santuário Bom Pastor - 7h
Desfile cívico-militar na Expedito Garcia - 9h
Missa na Paróquia São João Batista - 18h
[fonte: prefeitura de Cariacica]