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Roda de Boteco

'Capixabíssimo': o prato que surgiu de um sonho e sustentou empreendedores na pandemia

O entrevistado é o Fabrício Costa, do "A Oca Bistrô e Ateliê"

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 18:29

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

01 jun 2022 às 18:29
Roda de boteco: Fabrício Cunha, em entrevista ao CBN Cotidiano
Roda de boteco: Fabrício Cunha, em entrevista ao CBN Cotidiano Crédito: Pedro Cunha
A história do restaurante que decidiu se instalar e prosperar no Centro de Vitória. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Fabrício Costa, dono do restaurante A Oca, contou como superou as dificuldades impostas pela pandemia e quais são os principais desafios para empreender no centro de Vitória. Ele também contou como é feito o "Capixabíssimo", um bolinho feito com banana da terra peixe, camarão e siri. Esse vai ser o prato do restaurante no concurso "Roda de Boteco".
"Numa noite eu estava dormindo e sonhei que estava fazendo um bolinho de banana da terra com frutos do mar. E eu já tinha na minha cozinha muito o hábito do siri, de fazer o badejo, camarão. Fui pra cozinha com esse desafio que meu anjo da guarda me trouxe durante o sono. Coloquei sem pretensão e me ajudou muito no momento de quarentena. Esse bolinho foi uma preciosidade. É o nosso petisco mais vendido!", conta. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA MÁRIO BONELLA - FABRÍCIO COSTA - 01-06-22

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