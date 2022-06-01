'Capixabíssimo': o prato que surgiu de um sonho e sustentou empreendedores na pandemia

A história do restaurante que decidiu se instalar e prosperar no Centro de Vitória . Em entrevista ao CBN Cotidiano , Fabrício Costa , dono do restaurante A Oca , contou como superou as dificuldades impostas pela pandemia e quais são os principais desafios para empreender no centro de Vitória. Ele também contou como é feito o "Capixabíssimo" , um bolinho feito com banana da terra peixe, camarão e siri. Esse vai ser o prato do restaurante no concurso "Roda de Boteco" .

"Numa noite eu estava dormindo e sonhei que estava fazendo um bolinho de banana da terra com frutos do mar. E eu já tinha na minha cozinha muito o hábito do siri, de fazer o badejo, camarão. Fui pra cozinha com esse desafio que meu anjo da guarda me trouxe durante o sono. Coloquei sem pretensão e me ajudou muito no momento de quarentena. Esse bolinho foi uma preciosidade. É o nosso petisco mais vendido!", conta. Ouça a conversa completa!